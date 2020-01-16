Офис генпрокурора начинает набирает "новых, а не своих" кадров

Новости Украины:Офис генпрокурора начинает набор на вакантные должности людей, не входящих в систему прокуратуры.

В Офисе генерального прокурора со следующей недели начинают прием документов на вакантные должности.

Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

"Новый прокурор имеет профильное образование и безупречную, незапятнанную репутацию, разделяет ценности новой прокуратуры и осознает, что ее имидж формируется каждым прокурором", - говорится в сообщении.

Кандидаты пройдут сначала анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после него - тест на общие способности и навыки. Следующий этап - собеседование и выполнение практического задания. Для оценки кандидатов созданы кадровые комиссии, которые возглавили заместители генпрокурора Виктор Чумак и Гюндуз Мамедов. По результатам будут отобраны кандидаты, которым предложат пройти стажировку.

Отмечается, что "с 1 января 2020 года прокурорам повышена заработная плата с 7 000 до около 29 000 (только оклад) + надбавки".

Подробнее узнать об условиях отбора можно по ссылке.