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Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович

Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нацполиция открыла дела по возможной слежке за Йованович, а Аваков предложил США присоединиться к расследованию.

В МВД Украины заявляют, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

"Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - говорится в заявлении министерства, зачитанном в четверг в Киеве замдиректора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Денисом Ленцом.

В министерстве подчеркивают, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории.

"После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч.2 ст.163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.1 ст.182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

В МВД намерены оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства, после чего должно быть соответствующее реагирование, либо же "это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Кроме этого, говорится в заявлении, МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.

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"В соответствии с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество", - отметили в МВД.

Как сообщалось, Комитет по разведке Палаты представителей Сетана США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней вроде как осуществлялось незаконное слежение и было возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

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США, Арсен Аваков, Нацполиция, Мари Йованович.
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