Прокуратура открыла производство из-за угроз жизни нардепов

Новости Украины:В Офисе Генерального прокурора говорят, что не смогли должным образом открыть уголовное производство из-за увольнения прокуроров.

Депутаты подали заявление в прокуратуру еще в конце ноября, однако регистрация их затянулась из-за увольнения прокуроров. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

15 января прокуратура открыла уголовное производству по заявлению двух народных депутатов, которые заявили об угрозах в их адрес из-за государственной и общественной деятельности. Расследование будет вести СБУ.В Офисе Генпрокурора отметили, что заявления были поданы еще в конце ноября прошлого года, но попали на расследование к прокурорам, которые увольнялись. В прокуратуре говорят, что это обстоятельство помешало провести регистрацию уголовного производства как следует.

Как сообщалось ранее, депутат от партии "Голос" Александра Устинова на своей страничке в Фейсбук написала, что подает в суд на Генерального прокурора Руслана Рябошапку из-за его бездеятельности. В ноябре 2019 года она и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина подали заявления в прокуратуру об угрозах "отбить бошки" со стороны бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.