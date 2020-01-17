ЕС призвал освободить задержанных в Крыму украинцев

Новости Украины:Евросоюз в ОБСЕ призвал продолжить усилия по освобождению всех задержанных РФ украинских граждан, включая крымских татар.

Евросоюз призывает к продолжению усилий по освобождению всех других незаконно задержанных украинских граждан, включая крымских татар.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 16 января, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы высоко ценим роль Трехсторонней контактной группы в содействии взаимному освобождению удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. В результате 76 граждан Украины были освобождены из плена в неподконтрольных правительству районах. Это был долгожданный шаг в правильном направлении. Однако усилия по освобождению всех задержанных под фальшивым или надуманным предлогом, включая крымских татар, должны продолжаться", - отмечается в заявлении.

В ЕС также призвали стороны конфликта на Донбассе добросовестно выполнить обязательства, включая те, которые были взяты в ходе нормандского саммита 9 декабря.

"В этом контексте мы благодарны украинскому руководству за конструктивный подход и политическую волю относительно переговоров о прекращении конфликта", - отметили в заявлении ЕС, добавив, что конфликт в Украине остается наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе.

"Устойчивое политическое урегулирование этого конфликта является главным приоритетом для ЕС. Такое урегулирование должно обеспечить восстановление уважения к суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Полная имплементация Минских договоренностей является первоочередной в этом плане, как безусловное соблюдение режима прекращения огня, а также обеспечение полного, безопасного, безусловного и беспрепятственного доступа для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины", - подчеркнули в заявлении ЕС.