Скачать
Пятница, 17.01.2020
Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде (Видео)
Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде (Видео)
17 января - приметы и обряды в Феоктистов день
17 января - приметы и обряды в Феоктистов день

ЕС призвал освободить задержанных в Крыму украинцев

ЕС призвал освободить задержанных в Крыму украинцев
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Евросоюз в ОБСЕ призвал продолжить усилия по освобождению всех задержанных РФ украинских граждан, включая крымских татар.

Евросоюз призывает к продолжению усилий по освобождению всех других незаконно задержанных украинских граждан, включая крымских татар.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 16 января, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы высоко ценим роль Трехсторонней контактной группы в содействии взаимному освобождению удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. В результате 76 граждан Украины были освобождены из плена в неподконтрольных правительству районах. Это был долгожданный шаг в правильном направлении. Однако усилия по освобождению всех задержанных под фальшивым или надуманным предлогом, включая крымских татар, должны продолжаться", - отмечается в заявлении.

В ЕС также призвали стороны конфликта на Донбассе добросовестно выполнить обязательства, включая те, которые были взяты в ходе нормандского саммита 9 декабря.

ЕС обеспокоен сообщениями ОБСЕ о нарушениях "тишины" на Донбассе

"В этом контексте мы благодарны украинскому руководству за конструктивный подход и политическую волю относительно переговоров о прекращении конфликта", - отметили в заявлении ЕС, добавив, что конфликт в Украине остается наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе.

"Устойчивое политическое урегулирование этого конфликта является главным приоритетом для ЕС. Такое урегулирование должно обеспечить восстановление уважения к суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Полная имплементация Минских договоренностей является первоочередной в этом плане, как безусловное соблюдение режима прекращения огня, а также обеспечение полного, безопасного, безусловного и беспрепятственного доступа для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины", - подчеркнули в заявлении ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, ОБСЕ, Евросоюз, Крымские татары, Аннексия Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
04 Трагедия самолета МАУ: главы МИД пяти стран призывают Иран наказать виновных
05 Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае умер еще один человек от нового вируса
В Китае умер еще один человек от нового вируса
На Донбассе ВСУ понесли новые потери
На Донбассе ВСУ понесли новые потери
В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь