Вместо скандального Яременко: Рада избрала нового главу комитета иностранных дел

Новости Украины:Комитет Рады по внешней политике возглавил нардеп Александр Мережко.

Верховная Рада приняла постановление, которым сняла с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко ("Слуга народа") и назначила на эту должность Александра Мережко ("Слуга народа").

За соответствующее решение проголосовало 317 народных депутатов.

Постановлением №2571 на должность главы комитета по вопросам внешней политики назначается народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко. Ранее возглавлявший комитет Богдан Яременко останется его членом.

"Избрать Мережко Александра Александровича - народного депутата Украины, члена депутатской фракции политической партии Слуга народа председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, нардепа от Евросолидарности Владимира Вятровича избрали членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Александр Мережко

Напомним, 30 октября 2019 года журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета еще 1 ноября, но решение в Раде приняли только сейчас.