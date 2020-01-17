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Арахамия: "Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука, но только при одном условии

Арахамия: "Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука, но только при одном условии
13:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука, если ее одобрит Владимир Зеленский.

Фракция "Слуга народа" готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука в случае одобрения его заявления президентом Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В этих пленках не было никакой коррупции, никакого "схематоза", никакого нарушения закона", - заявил он.

По словам Арахамии, поданное Гончаруком заявление об отставке является "мужественным поступком"

"Сейчас будем ждать, каким образом президент на это отреагирует. Если президент поддержит идею его отставки, я гарантирую - мы это сделаем в парламенте за один день. Если президент не поддержит - тогда все будет нормально, будем работать дальше", - отметил председатель фракции "Слуга народа"

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В то же время Арахамия убежден, что на сегодняшний день нет реальных причин для отставки премьер-министра.

"По моему мнению, нет реальных причин, почему Гончарук должен уйти в отставку. К тому же, на переправе коней не меняют, то есть, есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства, есть принятый бюджет под эту программу действий, поэтому эта отставка болезненна для государства. Поэтому я думаю, что они (президент и премьер-министр - ред) найдут какой-то диалог, какой-то компромисс, и мы дальше будем двигаться как единая команда", - сказал Арахамия, отметив, что во властной команде нет никаких подковерных договоренностей.

Также он анонсировал встречу Гончарука с фракцией "Слуга народа"

Как сообщалось ранее, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

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Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике.

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

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Верховная Рада, Премьер-министр, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Слуга народа, Отставка премьера, Давид Арахамия.
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