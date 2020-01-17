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"Должна быть новая концепция и новый подход": Зеленский предложил Гончаруку разделить часть министерств

"Должна быть новая концепция и новый подход": Зеленский предложил Гончаруку разделить часть министерств
20:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства, ждет от премьера структурной концепции.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому мы и с вами говорили о том, что у нас профессиональный кадровый голод. И у нас не очень большой бюджет. Но мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Зеленский отметил, что, наверное, есть вопросы к Министерству экономики, которое занимается и сельским хозяйством.

"Мне кажется, что должна быть новая концепция и новый подход. Возможно, это касается и Министерства культуры, и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения", - указал он.

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Также Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что эти зарплаты должны быть "нормальными" для сегодняшней ситуации в Украине, чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране.

"Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться", - указал он.

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Также Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства.

"Что касается Кабмина, то у меня нет ни одного процента оснований думать, что кто-то из них нечестный человек, или думать о том, что они непрофессиональные люди. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиление правительства. Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал Зеленский.

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Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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