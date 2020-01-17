Разумков об отставке Гончарука: В Верховную Раду заявлений не поступало

Новости Украины:Разумков прокомментировал ситуацию с заявлением об отставке Гончарука.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".

Об этом он сообщил в интервью каналу "Украина 24". Отвечая на вопрос о ситуации вокруг отставки Гончарука, Разумков отметил, что с юридической точки зрения, премьер должен писать заявление на Верховную Раду.

"Однако, я думаю, что это был больше политический жест премьер-министра, и он обратился к президенту с таким предложением. Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер-министр обратился бы в Верховную Раду с соответствующим уже формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия", - сказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что "информация о том, что есть заявление на председателя Верховной Рады, - к сожалению, ее не могу подтвердить или опровергнуть, в Верховную Раду таких заявлений не поступало".

"Коллеги спросили, мы сказали, что такого заявления у нас на руках фактически нет. Возможно, он передал заявление президенту государства, однако в Верховную Раду оно не поступало", - добавил Разумков.