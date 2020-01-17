Аваков: Украина и США будут расследовать дело о предполагаемой слежке за Йованович

Новости Украины:Арсен Аваков рассказал о совместном с США расследовании дела о предполагаемой слежке за Йованович.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 20 января МВД совместно со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине создадут группу для расследования возможной слежки за бывшим американским послом Мари Йованович, передает "Голос Америки".

"Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общую группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", - сказал министр.

Аваков отметил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. Страны имеют общую цель - защита прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях, подчеркнул он.

Напоминаем, 16 января в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.