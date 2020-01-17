Разумков рассказал о подготовке пакета законов о народовластии

Новости Украины:Дмитрий Разумков: Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим первые законы так называемого пакета о народовластии.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется в ближайшее время получить первые законы из пакета о народовластии.

Об этом спикер сообщил в интервью каналу ”Украина 24”, отвечая на вопрос о подготовке этого пакета законов.

”Это непростое направление работы, это достаточно такое скрупулезное. И за него отвечает Руслан Стефанчук ... Создана группа из глубоких специалистов в этом вопросе. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем уже получать первые законы так называемого пакета о народовластии”, - отметил спикер.

Он напомнил, что речь идет, в частности, о законе об общенациональном референдуме, местных референдумах и законе об отзыве народных депутатов.

Напоминаем, в ноябре председатель Верховной Рады Разумков заявил, что планируется принять пакет законов о референдуме и народном вето.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре. По его словам, в Раде зарегистрировано около 8 проектов, касающихся народовластия и референдума.