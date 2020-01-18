Минкульт обнародовал основные положения законопроекта о противодействии дезинформации

Новости Украины:Министерство культуры опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодняшняя презентация - это уже второй этап общественного обсуждения данного документа.

Первый этап состоялся 15 ноября 2019 года, когда министр Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук презентовали концепцию законопроекта и его основные положения.

«Публичное обсуждение продлится еще месяц, потом состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой», - отметили в ведомстве.

Проект предусматривает введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию.

«Установление административной ответственности за распространение дезинформации, нарушение правил опровержения, предоставления ответа и требований прозрачности и установление уголовной ответственности за системное и умышленное массовое распространение дезинформации», - говорится в сообщении.

Предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит признаки дезинформации.

Так, за распространение дезинформации, при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, предусмотрено наложение штрафа в размере 1 тыс. минимальных зарплат (с 1 января МЗП составляет 4700 грн, соответственно – 4,7 млн грн) за каждый случай нарушения.

Распространение дезинформации при отсутствии добровольного опровержения влечет наложение штрафа в размере 2 тыс. МЗП.

Меньшие штрафы - в размере 5 МЗП или 20 МЗП предлагается применять, например, за неразмещение или несвоевременное размещение ответа относительно дезинформации по заявлению уполномоченного или непредоставление в установленный этим законом срок ответа на заявление или запрос уполномоченного.

Штрафы будут применяться исключительно судом при удовлетворении заявления уполномоченного по вопросам информации.

Предполагается, что к уголовной ответственности будут привлекать за систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, что представляет угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды. И в этом случае предусматривают наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 тыс. - 170 тыс. грн) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет.

Уголовная ответственность предусмотрена за распространение дезинформации с использованием компьютерных программ, предназначенных для автоматического массового распространения информации (ботов), или специально организованной системы (группы) учетных записей или пользователей информационных услуг или средств умышленного фальсификации. Это влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За финансирование массовой дезинформации - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Повторная массовая дезинформация или организованная дезинформация, повлекшая тяжкие последствия или нанесшая материальный ущерб в крупном размере, влечет за собой заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напоминаем, 6 ноября на парламентских слушаниях на тему: «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения» Бородянский заявлял о необходимости ужесточения ответственности журналистов за распространение неправдивой и манипулятивной информации.

По словам министра, «ответственность журналистов за распространение неправдивой и/или манипулятивной информации должна быть ужесточена... А именно - введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием. И введение как административной, так и уголовной ответственности за такие манипуляции, за заказ такого манипулирования, за совершение такого манипулирования».

16 января в пресс-службе Офиса президента анонсировали со ссылкой на заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте, что проект закона о дезинформации будет опубликован на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта 17 января.