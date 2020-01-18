Разумков: К разработке законопроекта об особом статусе Донбасса привлекут общество

Новости Украины:Дмитрий Разумков: Когда президент направлялся на встречу ”нормандской четверки”, мы знали, что нам нужно будет делать некоторые шаги.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что к разработке новой редакции законопроекта о так называемом «особом статусе» Донбасса будут привлечены общество и международные партнеры.

Об этом спикер сообщил в интервью каналу ”Украина 24”.

”То, что было необходимо сделать Верховной Раде Украины, мы сделали - мы продлили тот закон, который действовал до этого. Это был вынужденный шаг, потому что к нему привязаны многие вещи, в том числе и санкции, в том числе и сотрудничество в рамках Минских договоренностей, и много других вещей”, - отметил председатель ВР.

Он добавил, что ”когда президент направлялся на встречу ”нормандской четверки”, мы понимали, что нам предстоит делать некоторые шаги”.

”Пришли к тому, что именно такой шаг будет наиболее эффективным”, - добавил Разумков.

”В дальнейшем, как и говорил президент, в этом плане он является ключевой фигурой, которая занимается этим направлением в государстве, мы будем писать новую редакцию закона, привлекая как общество, так и международных партнеров и всех, кого этот законопроект так или иначе будет касаться. Для того, чтобы мы смогли сделать качественный закон, который будет работать в интересах государства Украина”, - подытожил спикер.

Напоминаем, 11 декабря 2019 года первый заместитель председателя фракции ”Слуга народа” Александр Корниенко заявил о разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса. При этом он затруднился спрогнозировать, когда такой законопроект может быть подготовлен.

”Может быть, и более полугода, но точно в год, я думаю, что мы справимся”, - сказал он.

Корниенко уточнил, что в документе должно быть предусмотрено сначала выполнение ”фактора безопасности, а затем - политического”.

Он заверил, что в Конституцию не будут вноситься поправки относительно особого статуса Донбасса.