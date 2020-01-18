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Разумков рассказал о новом законопроекте о децентрализации

Разумков рассказал о новом законопроекте о децентрализации
01:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков сообщил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что будет разработан новый законопроект о децентрализации, созданный с широким привлечением различных слоев общества и экспертной среды.

Об этом он сообщил в интервью каналу ”Украина 24”.

Разумков напомнил, что президент Украины отозвал внесенный им ранее соответствующий законопроект.

”Была встреча в Офисе президента, где обсуждались вопросы, связанные с вопросами децентрализации, и было принято решение, что это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу”, - отметил спикер.

Напоминаем, 13 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (№2598).

15 января Верховная Рада не рассмотрела вопрос об отправке в Конституционный суд для получения заключения проект изменений в Основной закон относительно децентрализации власти, хотя данный законопроект был первым в повестке дня.

Когда должно было начаться рассмотрение документа, Разумков объявил, что в сессионном зале нет докладчика по данному вопросу - представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского. Впоследствии он присутствовал в сессионном зале, но депутаты не вернулись к рассмотрению этого вопроса.

16 января председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что законопроект снят с рассмотрения для доработки. По его словам, необходимо согласовать положения законопроекта, чтобы в дальнейшем его поддержали 300 народных депутатов. Арахамия уточнил, что депутаты имеют много замечаний относительно предусмотренных проектом закона полномочий префекта.

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ВР, Децентрализация, Дмитрий Разумков.
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