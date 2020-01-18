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Суббота, 18.01.2020
Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
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Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море

Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Киеве и Тбилиси заявили об умышленном препятствовании морским спасательным операциям со стороны РФ.

Украина и Грузия направили жалобу в Международную морску организацию (IMO) на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании в Facebook.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", - говорится в сообщении.

Накануне в Лондоне во время заседания седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Украина выразила протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. Киев настаивает, что навигационная информация по безопасности мореплавания должна распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.

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Международная морская организация (англ. International Maritime Organization, IMO) – международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН. Деятельность IMO направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морской.

Украина является членом IMO с 1994 года, когда была ратифицирована Конвенция о Международной морской организации 1948 года в редакции 1982 года.

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Украина, Великобритания, Россия, Грузия, РФ, ИМО.
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