Закон о люстрации: Украина обжаловала решение ЕСПЧ

Новости Украины:Денис Малюська сообщил, что Украина обжаловала решение ЕСПЧ касательно закона о люстрации.

Украина обжаловала решение Европейского суда с прав человека касательно закона о люстрации, который признал данный закон нарушением прав человека. Об этом рассказал Денис Малюська, заявив, что решение было обжаловано 16 января.

По его словам, украинская сторона подала заявление на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Срок обжалования данного решение истек 17 января.

Закон об люстрации был принят в октябре 2014 года. Согласно него, всем чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать государственные должности. В том же году порядка 50 депутатов обратились в Конституционный суд Украины, с просьбой рассмотреть некоторые его положения.

В июне 2019 года КСУ начал рассматривать заявления касательно конституционности закона о люстрации. Судьи решили не выносить никакого решения до проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, Украина проиграла дело в ЕСПЧ против бывшего мэра Славянска Нели Штепы.