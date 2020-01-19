Зеленский вновь подчеркнул, что хочет иметь надежные отношения с США

Новости Украины:Владимир Зеленский напоминает, что хотел бы иметь хорошие отношения со Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркивает, что хотел бы иметь хорошие надежные отношения с США как одним из стратегических партнеров Украины и не быть вовлеченным во внутриполитические процессы в этой стране.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье.

Зеленский указал, что привык вести себя так и ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.

"Это их страна (США – ИФ), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - заявил он.