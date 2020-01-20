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Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией: Это долгая битва

Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией: Это долгая битва
04:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский: Когда у нас будут сильные институты, мы прекратим всю коррупцию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что действующая власть сейчас борется с коррупцией, но это длительный процесс.

Об этом он сказал в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленский напомнил, что сейчас проходит реформа прокуратуры - были уволены несколько тысяч прокуроров, сотни должны пройти повторную квалификацию.

"Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс", - пояснил он.

Также глава государства рассказал о проблемах в судебной системе Украины и напомнил о старте работы Высшего антикоррупционного суда.

"Это долгая битва. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - сказал он.

Напоминаем, 20 января в Офисе генерального прокурора начнется прием документов от кандидатов в пределах отбора на 100 вакантных должностей прокуроров.

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Украина, Коррупция, Президент, Владимир Зеленский.
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