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Понедельник, 20.01.2020
Зеленский считает, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе
Зеленский считает, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе
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Зеленский считает, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе

Зеленский считает, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе
02:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский: Самый низкий уровень антисемитизма в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уровень антисемитизма в Украине является одним из самых низких среди стран Европы.

"У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", - сказал он в интервью The Times of Israel.

Зеленский указал, что в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть определенный процент людей, которые "не видят никого, кроме своей нации".

"То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение демонстрировалось к еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине", – заявил лидер Украины.

Президент Украины напомнил, что во время Второй мировой войны во Франции, Польше, Германии, Белоруси, Украине были люди, спасавшие евреев от нацистов, но то же время были люди, которые сотрудничали с нацистами и фактически "сдавали" евреев.

"Мы очень гордимся тем, что у нас такой низкий уровень антисемитизма – такой низкий уровень антисемитизма в независимой Украине, которая начала свое существование в 1991 году. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький", - отметил он.

Зеленский также обратил внимание, что у него есть еврейская кровь и он президент Украины. "У меня там (в Израиле – ИФ) есть родственники – тетя моей мамы и ее родственники. Некоторые из них переехали в Израиль около 10-15 лет назад. Возможно раньше. В конце 90-х. Я был в Израиле много раз. Для встреч, деловых встреч, телевизионных встреч и концертов – в моей предыдущей жизни (до президентства – ИФ)", - рассказал он.

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Украина, Президент, Владимир Зеленский.
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