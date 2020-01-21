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ЦИК утвердила бюджет на подготовку и проведение выборов народного депутата в округе № 179 15 марта

ЦИК утвердила бюджет на подготовку и проведение выборов народного депутата в округе № 179 15 марта
00:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Общая сумма средств, которые будут выделены из госбюджета, составила 10 млн 332 тыс. 337 грн.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила объем средств, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области 15 марта 2020 года.

Общая сумма средств, которые будут выделены из госбюджета в рамках программы "Проведение выборов народных депутатов Украины", составила 10 млн 332 тыс. 337 грн, сообщает пресс-служба ЦИК.

Из них расходы ЦИК составят 1 млн 58 тыс. 28 грн, расходы окружной избирательной комиссии (в том числе расходы участковых избирательных комиссий) – 9 млн 255 тыс. 109 грн, расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для изготовления органом ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений – 19 тыс. 200 грн.

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Также была утверждена смета расходов ЦИК на подготовку и проведение выборов в округе № 179. Из выделенных 1 млн 58 тыс. 28 грн на изготовление избирательной документации будут потрачены 718 тыс. 756 грн. Ещё 223 тыс. 942 грн выделены на оплату услуг средств массовой информации для обнародования решений ЦИК.

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Выборы, Бюджет, 15 марта, ЦИК Украины, Округ№ 179.
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