"Юридически неграмотные" и "не реалистичные" законопроекты: в КИУ рассказали о главной проблеме работы Рады

Новости Украины:Во время второй сессии работы Рады были приняты 133 закона из более чем тысячи зарегистрированных законопроектов.

Верховная Рада Украины IX созыва во время второй сессии приняла 89 законов, инициированных народными депутатами, 22 - президентом Украины Владимиром Зеленским, а также 22 - Кабинетом министров Украины.

Представители КИУ на брифинге в Киеве обнародовали исследования об итогах работы второй сессии (сентябрь 2019 года - январь 2020 года) Верховной Рады IX созыва.

Глава КИУ Алексей Кошель сообщил, что всего за время работы второй сессии ВР принято 133 закона, то есть речь идет о законах, которые были подписаны президентом.

Он отметил, что подавляющее большинство законов, которые принимает парламент, это законопроекты, разработанные народными депутатами Украины. Кошель сообщил, что "депутатами было подано 998 законопроектов, из которых принято 89 (9%), правительством подан 101, из которых Рада поддержала 22 (21%), и президентом соответственно 51, из которых поддержано 22 (43%)".

Глава КИУ также сообщил, что из 89 принятых законов, которые инициировали народные депутаты, большинство вносили депутаты фракции "Слуга народа". По данным КИУ, депутаты из фракции "Слуга народа" были среди авторов 70 законов (80%), депутаты "Батькивщины" были среди авторов 10 принятых законов, "Европейской солидарности" - 9, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 5, "Голоса" - 3, группы "За будущее" - 3, группы "Доверие" - 2.

Кошель отмечает, что если "принимать во внимание только законопроекты, разработанные этим созывом, то оппозиционных законопроектов крайне мало - всего 3 из 133. И это указывает на достаточно опасную тенденцию, которая имеет место, - разделение законопроектов на свои и чужие, то есть если среди авторов законопроекта есть по крайней мере хоть один "Слуга народа", то шансы его принятия в любом формате резко возрастают в разы, в десятки раз".

По его словам, если тенденция сохранится, тогда "реально ВР превратится в парламент УССР. Тенденция достаточно опасная".

Аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил, что проблема "законодательного спама" является очень серьезной.

По его словам, народные депутаты подают чрезвычайно большое количество законопроектов и "половина законопроектов, и даже немного больше, получает отрицательные заключения главного научно-экспертного управления ВР - это юридически неграмотные документы, это не реалистичные документы".

"За 5 месяцев в ВР зарегистрировали 1 тыс. 317 законопроектов, так это примерно 10 законопроектов в день", - отметил Рыбачок.

В КИУ отмечают, что народные депутаты часто регистрируют законопроекты с целью самопиара, поскольку именно таким образом народные депутаты могут отчитаться перед избирателями о своей "эффективности".

При этом в КИУ отмечают, что часто политики воспринимают закон "как единственный способ решения всех проблем, особенно это касается попыток решения местных проблем со стороны депутатов-мажоритарщиков, когда игнорируется тот факт, что взаимодействие с местными органами власти могло бы быть более эффективным инструментом, чем штамповка законодательных предложений".