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Рада возможно рассмотрит изменения к Конституции по количеству депутатов

Рада возможно рассмотрит изменения к Конституции по количеству депутатов
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Рада планирует предварительно одобрить законопроект о сокращении количества депутатов.

Верховная Рада на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, может предварительно одобрить законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 января в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Думаю, что так (Рада планирует предварительно одобрить законопроект о сокращении количества депутатов, - ред.). Есть решение Конституционного суда", - сказал Разумков.

В то же время он высказал свое мнение и относительно отрицательного вывода КСУ по законопроекту о досрочном лишении мандата.

"Я не могу об этом говорить как Председатель Верховной Рады, но могу - как гражданин своего государства: к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были до него направлены относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата по кнопродавству и непосещению, то есть фактически за неисполнение служебных полномочий. И лично мне жаль, что именно так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавить или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде - пусть идут заниматься чем-то другим", - добавил спикер.

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1017. Решение о признании этого документа было принято во время заседания Большой палаты КСУ 16 декабря.

13 января Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить этот документ.

Кроме того, 26 декабря 2019 года Конституционный суд признал таким, что не отвечает положениям Конституции Украины, законопроект № 1027 относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

В частности, в КСУ установили, что личное голосование является категорическим требованием для народного депутата. Но в то же время автоматическая потеря мандата на основании установления судом факта неличного голосования, по мнению судей КСУ, не будет отвечать требованию соразмерности.

Также КСУ не считает соразмерным требование прекращения полномочий народного депутата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний ВР и/или заседаний комитета ВР, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Проект закона №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" был внесен в ВР 10 сентября Президентом Владимиром Зеленским.

14 января Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил правовому комитету рассмотреть заключение Конституционного Суда относительно законопроекта №1027.

Разумков: Государство не будет платить за поездку депутатов на Давосский форум

15 января Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде установить новые сроки подготовки законопроекта о внесении изменений к Конституции относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

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Верховная Рада, Законопроект, Конституция, Депутаты, Изменения, Дмитрий Разумков, Количество депутатов.
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