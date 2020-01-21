Скачать
Вторник, 21.01.2020
Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением
Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением
Актуальные цифровые навыки: Минцифры запускает образовательную платформу
Минцифры запускает образовательную платформу
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января

Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением

Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в Давосе выступит со специальным обращением.

Президент Владимир Зеленский выступит со специальными обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом говорится в программе форума на 22 января.

"Специальное обращение Владимира Зеленского, Президента Украины", - говорится в повестке дня дня форума 22 января.

Вышеградская четверка не может достигнуть согласия по вопросу Украины

Планируется, что мероприятие начнется в 16-15 (по местному времени) и продлится полчаса.

Организаторы также сообщили, что сессия с участием Зеленского будет транслироваться в прямом эфире и будет иметь синхронный перевод.

ОПУ анонсировал визит Зеленского в Израиль

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 22 января осуществит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Швейцария, Давос, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
03 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
04 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
05 Двойное гражданство: Зеленский рассказал о планах вернуть часть диаспоры из США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мадуро уйдет&quot;: Помпео вспомнил падение СССР
"Мадуро уйдет": Помпео вспомнил падение СССР
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (Фото)
Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь