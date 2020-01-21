Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением

Новости Украины:Зеленский в Давосе выступит со специальным обращением.

Президент Владимир Зеленский выступит со специальными обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом говорится в программе форума на 22 января.

"Специальное обращение Владимира Зеленского, Президента Украины", - говорится в повестке дня дня форума 22 января.

Планируется, что мероприятие начнется в 16-15 (по местному времени) и продлится полчаса.

Организаторы также сообщили, что сессия с участием Зеленского будет транслироваться в прямом эфире и будет иметь синхронный перевод.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 22 января осуществит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.