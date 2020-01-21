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Кулеба об ассоциации с ЕС: Украина настроена пройти этот путь

Кулеба об ассоциации с ЕС: Украина настроена пройти этот путь
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Кулеба назвал приоритетные направления Украины в политических отношениях.

Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Вторая история - это, безусловно, актуализация Соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы", - сказал Кулеба, выступая на публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году: видение правительства и экспертов" в Киеве во вторник.

Кроме того, отметил вице-премьер, одним из приоритетов является присоединение к европейскому "зеленому соглашению".

"И третье - это главная история для нас в этом году - это знаменитый промышленный безвиз,об этом уже 100-500 раз говорилось. Много есть нюансов. Но я вас уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь до успешного для обеих сторон - Украины и ЕС - результата", - подчеркнул он.

Украина обозначила главные задачи в торговле с ЕС

Он добавил, что если такое же желание будет у ЕС, то Украина сможет эффективно имплементировать европейские нормы, стандарты в сфере технического урегулирования, обеспечить эффективность институций и обеспечить результат, который отвечает интересам и Украины, и ЕС.

По словам Кулебы, эти три вопроса среди других будут обсуждаться на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января

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Украина, ЕС, Дмитрий Кулеба.
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