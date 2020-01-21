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В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)

В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Новый посол Сербии Аци Йованович начал дипмиссию в Украине.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Сербии Аци Йовановича.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

"Заместитель министра выразил надежду на оживление украинско-сербского диалога и более активную позицию Сербии в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Как известно, предыдущий посол Сербии в Украине Раде Булатович указом президента Сербии от 28 августа 2019 года был отозван с должности.

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Украина, Сербия, Аци Йованович.
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