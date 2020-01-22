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Корниенко рассказал о перспективах ратификации Стамбульской конвенции

Корниенко рассказал о перспективах ратификации Стамбульской конвенции
09:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что шансы на ратификацию Стамбульской конвенции практически нулевые.

Лидер партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что перспективы ратификации Стамбульской конвенции Верховной радой очень низкие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LB.ua.

"Мы понимаем, что церковь - это та институция, где высокое доверие, среди депутатов в частности. Перспективы принятия Стамбульской конвенции в том виде, в котором она есть, очень низкие. Но у нас есть обязательства, и двигаться нужно путем медиации", - сказал нардеп.

Украина подписала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

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В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась. Нынешняя Верховная рада в этом вопросе очень консервативна. На прошлой неделе стало известно, что 307 депутатов создали межфракционное объединение за "семейные ценности".

Как известно, на сегодня Конвенцию Совета Европы в ЕС не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину ратифицировать ее без промедления. В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.

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Верховная Рада, Слуга народа, Стамбульская конвенция, Александр Корниенко.
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