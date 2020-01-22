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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов безопасность гражданской авиации

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов безопасность гражданской авиации
19:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский встретился с премьером Нидерландов в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Давосе подчеркнул, что ожидает конструктивное взаимодействие с Ираном в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета, и пообещал сделать все возможное для установления справедливости в деле сбитого в июле 2014 года самолета рейса МН17.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбивание украинского самолета, и привлечение их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - отметил он на встрече с Рютте. 

Глава государства заверил премьера Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле МН17.

Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.

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Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности, дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.

Зеленский пригласил Рютте посетить Украину с официальным визитом.

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Нидерланды, Давос, Марк Рютте, Владимир Зеленский, МН17, PS752.
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