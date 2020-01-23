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Моно-большинство под угрозой: Арахамия заявил о четырех группах внутри Слуги народа

Моно-большинство под угрозой: Арахамия заявил о четырех группах внутри Слуги народа
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Давид Арахамия говорит, что во фракции "Слуга народа" существует 4 неформальных группы, численность которых не превышает 10% от состава фракции.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что во фракции есть четыре неформальные группы.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Четыре (неформальные группы есть в "Слуге народа"). Мы сначала нервно реагировали на любые проявления "групп". Потом мы поняли, что полностью убить "группы" почти невозможно. Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно выработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово - малыми", - отметил депутат.

По словам Арахамии, в настоящее время неформальные группы в "Слуге народа" насчитывают по "10-12 человек, до 15 максимум". Такие группы, отмечает он, не несут угрозы, а вот большие уже могут расшатывать фракцию, поэтому, если такие возникнут, то с ними будут "активно бороться".

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Вместе с тем, говорить, чьи это группы, Арахамия отказался, потому что "кто-то еще начнет гордиться, что у него есть группа".

Председатель фракции также добавил, что сейчас партия даже выработала методологию работы с неформальными группами. Ее суть заключается в том, что надо как можно больше и лучше понимать интересы групп, чтобы иметь возможность давить на "болевые точки".

Он рассказал, что сейчас диагностировать на раннем этапе появление неформальных групп помогает "Большой брат" - система, которая анализирует нормальное и аномальное голосование народных депутатов.

Арахамия также высказал мнение, что вероятность того, что этот парламент "не досидит до конца каденции уменьшилась до 40% за счет того, что депутаты учатся", тогда как несколько месяцев назад он заявлял о вероятности в 75%.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" призывает к здоровому экономическому эгоизму в отношенияхс ЕС.

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Верховная Рада, ВР, Депутаты, Слуга народа, Давид Арахамия, Группы депутатов.
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