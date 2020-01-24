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Гончарук рассказал о поездке в Давос

Гончарук рассказал о поездке в Давос
04:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Гончарук: Доверие международных партнеров к Украине растет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден в том, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.

Об этом он написал в своем Facebook по итогам насыщенной программы участия украинской делегации во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Это была первая за последние 5 лет встреча двух Премьер-министров Украины и Финляндии... Во время Всемирного экономического форума также имел возможность встретиться с одним из наших стратегических партнеров — премьер-министром Польши Матеушем Моравецьким... Имел также очень важную встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили с ней ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования", - рассказал премьер.

По его словам, реализация этой программы означает для Украины дешевые ресурсы для заимствований, возможности для увеличения объемов инвестиций в экономику, а следовательно — рост промышленности и новые рабочие места.

"Еще одна важная встреча — с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Он положительно оценил сотрудничество с Украиной в 2019 году, а именно — успешность внедряемых реформ и достижение макроэкономической стабильности. 2020 — Год Эффективности в Украине. Планируем получить поддержку ЕБРР в крупных украинских проєктах", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, Украина сегодня — это одна из самых привлекательных экономик, рынков и стран мира, которые продолжают развиваться.

"Поэтому пригласил инвесторов приезжать в Украину. А мы, Правительство, гарантируем, что к каждому инвестору в Украине будет персональный подход и защиту со стороны государства", - добавил премьер.

Напоминаем, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

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Премьер-министр, Давос, Алексей Гончарук.
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