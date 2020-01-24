Стефанчук о законопроекте "О всеукраинском референдуме": Нуждается в доработке

Новости Украины:Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается.

Законопроект "О всеукраинском референдуме" еще требует существенной доработки, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Подготовленный участниками рабочей группы проект закона "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией; он еще нуждается в существенной доработке", - написал Стефанчук в пятницу на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил об очередном заседании рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, которое состоялось в пятницу.

Стефанчук подчеркнул, что во время разработки законопроекта участники рабочей группы достигли компромисса по таким дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в его проведении. Он сообщил, что терминологические нормы законопроекта приведены в соответствие с Избирательным кодексом.

По словам Стефанчука, "есть ряд вопросов и, прежде всего, процедурных, о проведении всеукраинского референдума, которые невозможно решить без представителей Центральной избирательной комиссии", министерства цифровой трансформации и одноименного парламентского комитета.