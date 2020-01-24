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Зеленский: Американские выборы – это сугубо политический вопрос США

Зеленский: Американские выборы – это сугубо политический вопрос США
23:32 Пт, 24 Январь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский о выборах в США: Их президент, их народ, выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экономические и геополитические отношения Украины со США находятся на хорошем уровне, и их нужно улучшать, не втягиваясь во внутренние политические процессы.

"Для меня были важны хорошие отношения со США, которые в разные периоды были разными. Я считаю, что выборы (в США – ИФ) – это сугубо политический вопрос, и точно не вопрос Украины, а вопрос США. Их президент, их народ, выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский отметил, что когда после его телефонного разговора в сентябре с президентом США Дональдом Трампом стала развиваться "какая-то история", то он делал всё возможное, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос.

"Потому что между странами, уважающими друг друга, независимости от национальности, вероисповедания, ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические. А я считаю, что в этих двух направлениях, экономики и геополитики, у нас со США всё нормально. Вот это "всё нормально" нужно улучшать, но точно не ухудшать", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали. "Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать. Большего, чем там было, мне добавить нечего", - отметил он.

На очередной вопрос журналистов о том, давил ли на него Трамп во время этого разговора, Зеленский ответил, полушутя: "Я в своей жизни о давлении слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками, и всё время мерил им давление. На меня в принципе очень сложно давить".

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Президент, Владимир Зеленский.
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