Гончарук: Украина не сойдет с курса на евроинтеграцию

Новости Украины:Алексей Гончарук: Украина сохраняет курс на евроинтеграцию.

Курс Украины на европейскую интеграцию является неизменным, как это и закреплено в Конституции.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" 24 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украина сохраняет курс на евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию. Это выбор, который сделал украинский народ и мы этим путем идем", - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас Украине для того, чтобы расти и развиваться, необходимо ознакомиться с опытом развитых стран мира.

"Мы имеем талантливый, крутой, классный народ, который может сделать страну сильной", - добавил глава правительства.

Ранее Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что позиция украинской власти относительно процесса евроинтеграции остается неизменной, и Украина продолжает двигаться в векторе европейского развития.

"Я думаю, что позиция и украинской власти, и Президента, и граждан нашей страны не изменилась, и Украина движется в векторе европейского развития", - сказал Разумков.

Напоминаем, накануне, 22 января, во время выступления в Украинском доме в Давосе глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно политики гармонизации собственного законодательства с ЕС и создание выгодных для Украины правил игры. "Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или в другом месте, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - отметил депутат.

Это заявление Арахамии вызвало дискуссию в СМИ, социальных сетях и среди оппозиционных политиков по поводу якобы отказа Украины от евроинтеграции.

Позже политик в сообщении в Facebook уточнил, что выступает за договор об Ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями, но при этом Украина должна отстаивать свои интересы, интегрируясь в Европейский Союз.

"Я за договор об Ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation", - отметил он.

Со своей стороны, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не откажется от евроинтеграции. "Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, потому что курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - заверил вице-премьер.