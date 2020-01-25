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Гончарук рассказал о программе кредитования малого бизнеса

Гончарук рассказал о программе кредитования малого бизнеса
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Алексей Гончарук: Будет 5-7 или 9 процентов на полтора миллиона грн для того, чтобы начать собственное дело.

Программа кредитования малого бизнеса под 5-9% стартует с 1 февраля, как и планировалось.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" 24 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"С 1 февраля, уважаемые и дорогие украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец у вас появится дешевый нормальный ресурс. Будет 5-7 или 9 процентов на полтора миллиона грн для того, чтобы начать собственное дело. Например, кафе, автомойку или иной бизнес", - сказал Гончарук.

По его словам, и это будет не единственная программа поддержки тех, кто хочет работать.

Как сообщалось, правительство запускает программу финансирования по сниженным процентам для малого и среднего бизнеса и планирует налоговую реформу в начале весны.

По информации Национального банка, в течение 2019 года объем кредитов, предоставленных банками резидентам, уменьшился на 9,4% (или 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн по состоянию на 1 января 2020 года.

В том числе объем кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократился на 12,8% (или 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.

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Премьер-министр, Алексей Гончарук.
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