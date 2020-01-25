Гончарук: Минюст был "лавочкой", которая отнимала имущество у людей

Новости Украины:Алексей Гончарук: Минюст до прихода новой команды не был тем ведомством, которое помогало людям.

Министерство юстиции до прихода новой команды не было тем ведомством, которое помогало людям, которые попали в затруднительное положение. Но теперь все изменилось.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" 24 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пять месяцев назад мы поменяли команду в Министерстве юстиции. А до того это Министерство было "лавочкой", где у людей деньги отнимали имущество, квартиры переписывали, в реестре записи исправляли. У вас была квартира, могли проснуться, а она вам уже принадлежит, и правду вы могли не найти. Как правило, не находили. Сейчас этого нет", - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас люди, попавшие в беду, могут круглосуточно обращаться за помощью в Минюст, и они знают, что их права восстанавливают.

"Я вам скажу больше, каждый нотариус, каждый государственный регистратор, который позволяет еще за взятки такие выходки, сразу отключается от государственного реестра. И так будет продолжаться до тех пор, пока последний подонок не лишится полномочий", - заверил глава правительства.