Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий

Новости Украины:Владимир Зеленский: Мы конечно должны вернуть все наши территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому "9-му каналу".

"Мы не видим вообще разрешение конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории... Я сейчас даже не о международных институтах, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно... Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, что это не последняя история", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, только Россия может вывести войска из оккупированного Донбасса.

"В плане вывода войск из временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Здесь я пока не вижу решения", - заявил Зеленский.

Президент также убежден, Минские соглашения на сегодня — единственный документ, на основании которого можно вести диалог за прекращение войны и урегулирование ситуации на Донбассе. При этом, по его словам, сейчас разрабатываются другие площадки для урегулирования ситуации на Донбассе.