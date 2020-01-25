Скачать
Суббота, 25.01.2020
Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий
Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий
Разведение сил: какие участки предлагает Украина
Разведение сил: какие участки предлагает Украина
Следующим тренером сборной Франции станет Зидан
Следующим тренером сборной Франции станет Зидан
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий

Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий
01:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский: Мы конечно должны вернуть все наши территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому "9-му каналу".

"Мы не видим вообще разрешение конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории... Я сейчас даже не о международных институтах, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно... Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, что это не последняя история", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, только Россия может вывести войска из оккупированного Донбасса.

"В плане вывода войск из временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Здесь я пока не вижу решения", - заявил Зеленский.

Президент также убежден, Минские соглашения на сегодня — единственный документ, на основании которого можно вести диалог за прекращение войны и урегулирование ситуации на Донбассе. При этом, по его словам, сейчас разрабатываются другие площадки для урегулирования ситуации на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, РФ, Донбасс, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве неизвестные заблокировали помещение: полиция задержала 25 человек
02 Можете не сомневаться, эти мужчины готовы к серьезным отношениям (Фото)
03 Сергей Притула высказался о самых громких скандалах Нацотбора 2019 (Фото)
04 Зеленский о выводе войск с оккупированных территорий: Только Россия это может сделать
05 Стефанчук о законопроекте "О всеукраинском референдуме": Нуждается в доработке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый
Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый
Трамп вопреки своим заявлениям вел дела с Парнасом
Трамп вопреки своим заявлениям вел дела с Парнасом
Гончарук: Украина не сойдет с курса на евроинтеграцию
Гончарук: Украина не сойдет с курса на евроинтеграцию
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь