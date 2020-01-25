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Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес
03:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Тимофей Милованов прокомментировал высокие зарплаты чиновников.

Правительство должно найти баланс между эффективностью работы и принципами оплаты чиновников, чтобы общество могло поддержать это решение.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Президент дал нам Кабинета Министров, Премьер-министру задачу выработать некий баланс, найти баланс между эффективностью, найти баланс, где есть эта граница, по каким принципам должны оплачиваться работа людей и какие должны быть максимальные и минимальные оклады, какова структура. Поэтому, когда мы всю работу сделаем, она будет решена и тогда мы придем к обществу с просьбой поддержать это решение", - сказал Милованов.

Он отметил, что на вопрос уровня зарплат у госслужащих, министров, заместителей министров, депутатов простого ответа нет, напомнив, что у Виктора Януковича была зарплата в 20 тысяч гривен, а вывоз он из Украины 40 миллиардов.

"С одной стороны нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить. Государственное предприятие, или государственная служба — это не частный бизнес. Но я себе веду такие разговоры, когда я подписываю документы на увольнение коррупционеров из государственных предприятий и назначаю новых. Я считаю, что они честные и кто-то приходит и говорит честно, что хочет большую зарплату с рынка и тогда мы решаем, можем ли себе позволить. А бывает, что я подписываю: как было 15 тысяч гривен я освобождаю коррупционера, я назначаю нового на тот же оклад. Я думаю, а чего же человек соглашается? И что я делаю, когда я назначаю на те же деньги человека, который может заработать в десятки или сотни раз больше на рынке, но ответа на это нет",- подчеркнул Милованов.

Ранее Президент поручил правительству представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

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Правительство, Тимофей Милованов, Министр развития экономики.
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