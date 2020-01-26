Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС

Новости Украины:Дмитрий Кулеба: Мы будем бороться, чтобы обеспечить прогресс в сфере заключения так называемого "промышленного безвиза".

Правительство Украины на предстоящем заседании Совета ассоциации Украина – ЕС будет бороться за так называемый "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию с Евросоюзом.

Об этом "Радио Свобода" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По мнению Кулебы, заседание Совета ассоциации должно зафиксировать новый уровень амбиций в отношениях между ЕС и Украиной.

"Мы будем бороться за то, чтобы обеспечить прогресс в сфере заключения так называемого "промышленного безвиза". Это нужно прежде всего украинскому малому и среднему бизнесу. Это возможность увеличения экспорта. Это нужно Украине", – заявил вицепремьер.

Кроме того, сказал он, "будем работать над углублением энергетической интеграции для того, чтобы украинцы получали более дешевую энергию, их домохозяйства были более энергоэффективными, чтобы платежки были меньше за счет всех этих изменений".

"Будем продвигать интеграцию в цифровом секторе, чтобы украинцы получали в Украине качественные сервисы, а их персональные данные были надежно защищены. Вот это те сферы, по которым мы движемся", – добавил чиновник.

Напоминаем, 22 января, во время выступления в Украинском доме в Давосе глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно политики гармонизации собственного законодательства с ЕС и создания выгодных для Украины правил игры. "Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или в другом месте, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - отметил депутат.

Это заявление Арахамии вызвало дискуссию в СМИ, социальных сетях и среди оппозиционных политиков по поводу якобы отказа Украины от евроинтеграции.

Позже Арахамия в сообщении в Facebook уточнил, что выступает за договор об Ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями, но при этом Украина должна отстаивать свои интересы, интегрируясь в Европейский Союз.

Со своей стороны, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не откажется от евроинтеграции. "Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, потому что курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - заверил вице-премьер.

Как известно, 64% опрошенных украинцев считают вступление в Европейский Союз главным интеграционным направлением Украины, а более 50% поддерживают вступление в НАТО как лучший вариант гарантирования безопасности государства. Об этом свидетельствуют данные — вступление к общенациональному исследованию по 101-й годовщины Соборности Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и презентованного 21 января.