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Воскресенье, 26.01.2020
"Вы - лучи солнца, которые победили тьму": Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица
"Вы - лучи солнца, которые победили тьму": Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица
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"Вы - лучи солнца, которые победили тьму": Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица

"Вы - лучи солнца, которые победили тьму": Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица
21:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица подчеркнул, что международное сообщество должно не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день рабочего визита в Польшу принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, где присутствовали бывшие узники лагеря и их семьи.

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал он узникам концлагеря, которые пережили Холокост, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", - заявил он.

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили тьму", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица наполнены болью, грустью и страхом, но одновременно борьбой, выдержкой, надеждой и необъятной человеческой мудростью, ведь в них просматривается призыв искоренить ненависть как наибольший разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это – задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества" - подчеркнул он.

Президент Украины также указал, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", - сказал он.

Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира, которые не были равнодушными и рисковали собственной жизнью для спасения евреев. "Я горжусь тем, что более 2,5 тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", - подчеркнул он.

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Польша, Холокост, Аушвиц, Владимир Зеленский.
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