Кулеба: Настал момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ

Новости Украины:Дмитрий Кулеба: Пришло время перезагрузиться в ПАСЕ.

Украина должна вернуться к Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

“Теперь что произошло? С января произошла перезагрузка руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так же еще в прошлом году ушел с должности генеральный секретарь Совета Европы. Все эти люди непосредственно руководили, дергали за струны для того, чтобы сделать то, что произошло, вернуть так позорно Россию. Все эти люди ушли, а значит, настал удобный момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ, вернуться и выстраивать новую политику, защищать украинские интересы”, — сказал Кулеба.

В июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы изменила процедуру применения санкций, и Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ после четырех лет перерыва.

В ответ на это делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ покинули зал заседаний. Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ.

16 января Верховная Рада приняла заявление о возвращении постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.