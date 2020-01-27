"Нет другого пути": Кулеба о встрече Зеленского и Путина

Новости Украины:Кулеба считает, что Зеленский и его российский коллега должны провести встречу.

Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позицией.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что российский и украинский лидеры должны обязательно провести еще одну встречу.

"Если мы знаем, что в России решает президент Путин, у них нет демократии, там все решает один человек, то нет другого пути решения вопроса, как разговор с президентом Путиным", - заявил министр.

По мнению Кулебы, нужно бояться не разговора с Путиным, а того, с чем ты к нему идешь.

"Вся страна увидела – президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позицией", – пояснил Кулеба.

Как известно, президенты Украины и России виделись пока только один раз на встрече "нормандской четверки" во Франции 9 декабря. Точной информации о новой встрече пока нет, однако скорее всего Путин и Зеленский встретятся на следующем "нормандском саммите" в этом году.