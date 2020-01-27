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Песков: Между президентами России и Украины установлен "эффективный контакт"

Песков: Между президентами России и Украины установлен "эффективный контакт"
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Дмитрий Песков заявил об установлении "эффективного контакта" между российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Кремле расценили как "эффективный" контакт, установившийся между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", слова которого приводит сайт www.vesti.ru.

Представитель Кремля подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным". "Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил Песков.

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Он также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского ("на полях" мемориальных мероприятий в Иерусалиме в минувший четверг - ред.) "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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