Скачать
Понедельник, 27.01.2020
"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
Гончарук: Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта
Гончарук: Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Глобальное потепление: тропические леса и коралловые рифы оказались под угрозой
Тропические леса и коралловые рифы в опасности

"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков

"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Польши предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, боровшихся против большевистской угрозы.

Президент Польши Анджей Дуда предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы Украина и Польша совместно почтили память солдат, которые боролись с большевиками в 1920 году.

"Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков", - сказал он на совместном брифинге президентов в понедельник в Освенциме.

Дуда отметил, что тогда против агрессии большевиков боролись как поляки, которых символически иногда называют "солдатами Пилсудского", но еще "был Петлюра, были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне, за то же дело, за которое боролись наши (польские – ред.) солдаты".

Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества

"Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память", - подчеркнул он.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украина и Польша в своих отношениях сейчас акцентируют внимание на том, что их объединяет. "Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе", - указал он.

Песков: Между президентами России и Украины установлен "эффективный контакт"

Зеленский сообщил, в 2020 году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий. "Верю, что одним из таких станет визит господина президента Дуды в Украину", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Освенцим, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
05 Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
Мадонна отменила очередной концерт из-за проблем со здоровьем
Мадонна отменила очередной концерт из-за проблем со здоровьем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь