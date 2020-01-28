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Депутаты ПАСЕ не поддержали кандидата от РФ на должность вице-президента

Депутаты ПАСЕ не поддержали кандидата от РФ на должность вице-президента
12:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кандидатура Петра Толстого не нашла поддержки среди депутатов ПАСЕ.

В Парламентской ассамблее Совета Европы во время первого тура голосования не поддержали кандидатуру депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого на должность вице-президента Ассамблеи.

Соответствующее решение было объявлено сегодня на заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Трансляция заседания происходит на сайте Ассамблеи.

В частности, для избрания Толстого вице-президентом Ассамблеи в первом туре голосования была необходима поддержка 162 депутатов.

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"Толстой получил 101 голос "за" и 71 "против". В результате господин Толстой не получил необходимого абсолютного большинства, поэтому теперь мы должны провести еще одно голосование на тех же условиях", - сказал председательствующий на заседании ПАСЕ.

При этом он уточнил, что еще один тур голосования состоится сегодня, и для избрания Толстого вице-президентом Ассамблеи будет достаточно простого большинства голосов от более половины представителей делегаций, участвующих в сессии.

Как сообщалось ранее, 27 января литовский депутат Эмануэлис Зингерис обжаловал полномочия делегации Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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Делегаты из нескольких страны, в том числе и из Украины, поддержали эти требования.

В тот же день глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что также украинская делегация пытается не допустить избрания депутата Госдумы РФ Толстого вице-президентом Ассамблеи.

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ПАСЕ, Совет Европы, Петр Толстой, Страсбург, Вице-президент ПАСЕ.
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