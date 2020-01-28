Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до почти 200 работников

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличил количество сотрудников в СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которого увеличивается численность членов СНБО. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Новый указ вносит изменения в указ от 2015 года, который предполагал численность сотрудников СНБО в количестве 160 человек.

Нынешним же распоряжением, численность сотрудников аппарата СНБО увеличивается до 190.

Как сообщалось ранее, глава ВКС КСИР стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет.

Напомним, счетная палата проведет тотальный аудит 80 различных ведомств Украины.