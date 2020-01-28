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Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС

Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
20:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Гончарук рассказал, что за пять месяцев приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила быстрый темп реформ в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила быстрый темп реформ в Украине. Менее чем за пять первых месяцев работы правительство и парламент в тесном сотрудничестве приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов. Каждый из них внедряет в Украине европейские стандарты и нормы, которые повышают качество жизни наших граждан ", - написал он.

Гончарук отметил, что сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС.

В частности речь идет о: визите уже в этом году предварительной оценочной миссии экспертов ЕС с целью начала переговоров о заключении Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (АСАА) внедрении механизма имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС; дальнейшей интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС; начале сбалансированного просмотра параметров зоны свободной торговли Украина-ЕС; привлечении Украины к реализации Европейского зеленого соглашения, в частности, начале разработки совместной дорожной карты.

В Еврокомиссии заявили, что Украина принадлежит Европе

Гончарук также поблагодарил Президента Еврокомиссии за солидарность Европейского Союза с Украиной после катастрофы украинского самолета МАУ возле Тегерана и единодушие относительно ответственности Ирана.

"Для Украины важно разработать конкретные предложения в рамках Международной организации гражданской авиации, Европейского агентства авиационной безопасности и других международных организаций, чтобы в будущем предотвратить инциденты с гражданскими самолетами в зонах конфликтов или над ними", - говорится в сообщении премьера.

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Украина, ЕС, Кабмин, Урсула фон дер Ляйен, Алексей Гончарук.
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