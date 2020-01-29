Порошенко подал 14 исков против следователей ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал против следователей и прокуроров 14 исков о возмещении морального вреда. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Игорь Головань.
По его словам, по жалобам адвокатов Порошенко следственными судьями установлено 14 фактов противоправного бездействия: 4 - прокуроров, 6 – следователей Государственного бюро расследований, 2 - должностных лиц Национального антикоррупционного бюро и 2 – следователей Национальной полиции.
"Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального вреда. И это только начало", - добавил он.
Головань отметил, что соответствующее решение о подаче исков базируется на недавнем решении Верховного суда, согласно которому установлено постановлением следственного судьи противоправное бездействие прокурора или следователя влечет за собой ответственность государства, в частности взыскание морального вреда.
Напомним, Петр Порошенко уверен, что дела ГБР против него являются политическим преследованием.