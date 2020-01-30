В НАТО положительно оценили исполнение Украиной реформ

Новости Украины:Партнеры по НАТО положительно оценили выполнение Украиной годовой национальной программы.

В Североатлантическом альянсе НАТО положительно оценили исполнение Украиной реформ, но подчеркнули необходимость уделить внимание реформированию Службы безопасности Украины (СБУ) и оборонно-промышленного комплекса, а также внедрения эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности, сообщил глава делегации в ПАСЕ НАТО Егор Чернев.

"Партнеры по НАТО положительно оценили выполнение Украиной годовой национальной программы. Этот документ является "домашней работой" на пути в НАТО. А сегодняшние реформы - реальный шаг к ПДЧ и его фактическое выполнение", - цитирует пресс-служба слова народного депутата от фракции Егора Чернева после двухдневной работы Межпарламентской Совета "Украина-НАТО".

Как отмечается, в НАТО положительно отметили последовательность взятого курса и значительное продвижение вперед в осуществлении реформ.

"Но, вместе с тем, подчеркнули необходимость уделить внимание таким критическим вопросом, как реформирование СБУ и оборонно-промышленного комплекса, а также внедрение эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности", - подчеркнул Чернев.

Кроме того, во время заседания Совета украинская сторона подчеркнула, что де-факто уже выполняет ПДЧ, а значит, пора закрепить это де-юре.

"Сейчас Украине стратегически важно присоединение к Программе расширенных возможностей, значительно углубляет взаимодействие с НАТО и является насущной необходимостью для наших военных. Это также и вопрос обмена разведданными", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, участие в этой программе позволило бы за считанные минуты получить от партнеров информацию о сбивания украинского самолета в Иране. Присоединение к программе - это практическое взаимодействие на операционном уровне для усиления безопасности как Украины, так и стран-членов Альянса.