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Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании

Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Великобритании.

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через Украину введен для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, введен на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Соответствующий указ №28/2020 от 29 января за подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы Украинского государства.

"Ввести в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, депутаты Европарламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратред.икации было необходимо простое большинство голосов.

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Безвизовый режим, Великобритания, Европарламент, Владимир Зеленский, Безвиз.
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