Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео

Новости Украины:Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января.

Политики обсудили обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.

Территориальная целостность Украины и аннексия Крыма

Соединенные Штаты Америки защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают Украинское государство в его усилиях стать членом НАТО и Евросоюза, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал он.

Помпео подчеркнул, что США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, улучшила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и укрепила энергонезависимость.

"У нас есть четкий посыл: США видят Украину, как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал президенту Зеленскому сегодня, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать", - подчеркнул госсекретарь США.

Он вновь подчеркнул, что США никогда не признают попытки России легализовать аннексию Крыма.

Владимир Зеленский подчеркнул, что США "были, есть и будут нашим вечным союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Украина благодарна за твердую позицию США по вопросам войны на Донбассе и аннексии Крыма. Отношения Киева и Вашингтона неизменны, потому что существует полное доверие",– сказал Зеленский.

Война на Донбассе

Президент добавил, что США будут активно вовлечены в урегулирование мирной ситуации в Украине. В частности, благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Государственного департамента.

Майк Помпео напомнил, что почти 14 тысяч украинцев погибли и многие ранены в конфликте на Донбассе.

"США видят Украину, как страну, которая борется за свое благополучие, это не только географический центр Европы, это – ее сердце, это крепость между Восточной Европой и авторитаризмом,– подчеркнул американский политик.

Помощь США

Президент Украины поблагодарил США за помощь в "700 миллинов долларов", постоянное обучение украинских военных, поставку техники и первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Майк Помпео отметил, что в Украине происходит прогресс.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и ее сильные антикоррупционные усилия, мы работаем над тем, чтобы Украина построила верховенство права, инвестиционный климат, оборонный сектор, энергонезависимость",– сказал он.

Зеленский отметил, что также обсуждалось усиление Военно-морских сил Украины с помощью катеров класса "Island".

"И укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимых вооружений", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина активно взаимодействует с американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности. "Уверен, это даст импульс для взаимовыгодного сотрудничества с топовыми оборонными компаниями США", - указал он.

Также президент Украины отметил важность того, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США.

Зеленский указал, что об этом свидетельствуют объем программ помощь США Украине на 2020 год, который составляет почти $700 млн, из них $365 млн - на оборону и безопасность, что позволит существенно усилить эту сферу.

Авиакатастрофа МАУ

Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь, поддержку и "очень важную информацию" в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

"Выражаю сочувствие касательно сбитого самолета МАУ, мы поддержим Украину в расследовании и надеемся в Иране понесут наказание",– ответил Майк Помпео.

Инвестиции и экономика

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с США в разных направлениях.

Так, глава государства и госсекретарь США обсудили развитие Донбасса и инфраструктуры в Украине. "У нас большие планы относительно дорог. Наш первый шаг – 25 тыс. км дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", - отметил президент.

Владимир Зеленский заявил о большом количестве планов Украины и США на 2020 год:

Усилить железнодорожную отрасль Украины;

Устранить торговые ограничения (защитные пошлины)

Американский бизнес может присоединиться к развитию инфрастурктуры Украины. В частности к строительству мостов и дорог;

США смогут присоединиться к проекту добычи украинского природного газа и нефти.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Американский политик подтвердил, что США будут поддерживать инвестиционный климат Украины.

Санкционная политика

Президент Украины подчеркнул, что США помогают Украине противостоять против существующих вызовов, в том числе в энергетической безопасности и вопросах "Северного потока-2".

Справка. Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Что они предусматривают – здесь.

"Мы ввели санкции в отношении "Северного потока-2", предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности. Мы никогда не поддержим ничего, что будет против суверенной Украины",– отметил Помпео.

Импичмент Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между странами.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. У нас очень хорошие отношения. США поддерживают Украину, защиту нашей территориальной целостности, и не только на словах", - сказал он.

Зеленский указал, что идет работа над наполнением отношений Украины и США практическим смыслом и взаимной выгодой, заключением конкретных контрактов в различных сферах.

Президент вновь подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины и идет работа над укреплением двухсторонних отношений.

Визит Зеленского в Вашингтон

Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили – что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - сказал он на брифинге.

По его словам, для встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо лишь найти соответствующее время.

"Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что США будут "всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. "И мы уверенны, что такая встреча состоится" – сказал он.