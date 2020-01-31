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Замруководителя ОП обговорил с министром Катара инвестиционное сотрудничество

Замруководителя ОП обговорил с министром Катара инвестиционное сотрудничество
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины:Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с министром транспорта и коммуникаций Катара Джассима бин Сейф аль Сулейти инвестиционное сотрудничество между государствами, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в пятницу.

"Жовква приветствовал намерения катарской компании QTerminals инвестировать в развитие инфраструктуры порта "Ольвия". Предполагается, что в течение следующих пяти лет будет вложено 3,4 млрд грн. В связи с этим заместитель руководителя Офиса президента сообщил об инициативе главы Украинского государства Investment nanny, которая призвана оказывать помощь крупным иностранным инвесторам, которые намерены инвестировать в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Жовква также отметил важность продолжения украинско-катарского инвестиционного сотрудничества и в других областях, в частности в строительстве дорог, развития энергетики и гостиничного бизнеса.

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Катар, ОП, Игорь Жовква, Джассима бин Сейф аль Сулейти.
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