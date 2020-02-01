Дубилет: Кабмин разработал законопроект об электронных трудовых книжках

Новости Украины:Дмитрий Дубилет: В Кабинете министров разработали законопроект об электронных трудовых книжках.

В правительстве разработали законопроект об электронных трудовых книжках и планируют проголосовать за него уже в феврале.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Сейчас законопроект уже ждет в Верховной Раде. Я очень надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован и сразу на следующий день после публикации украинцы смогут иметь опцию на использование электронных трудовых книжек", - заявил он.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года министр соцполитики Юлия Соколовская сообщила, что Кабинет министров поддержал инициативу о внедрении электронных трудовых книжек.